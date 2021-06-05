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Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции

01:08
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«ПСЖ» переиграл «Дижон» в 22-м туре женского чемпионата Франции (3:0). Этот результат позволил парижской команде стать победителем турнира несмотря на то, что в другой сегодняшней встрече «Лион» разгромил «Флери» (8:0).

Женская команда «ПСЖ» впервые в своей истории стала чемпионом страны. Парижанки с 2001 года выступают в высшем дивизионе женского футбола Франции.

Кроме того, впервые с 2006 года победетелем женского чемпионата Франции стал не «Лион».

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