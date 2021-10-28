Представлен логотип и слоган женского ЧМ-2023

ФИФА презентовала новый логотип и слоган женского чемпионата мира по футболу-2023. Турнир пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

«За гранью величия» — новый слоган, который направлен на объединение и вдохновение людей по всему миру вокруг женского футбола.

Логотип включает в себя яркие пейзажи и насыщенные цвета двух принимающих стран — Австралии и Новой Зеландии. Также на эмблеме изображены 32 цветных квадрата — в честь расширения числа стран-участниц до 32.

INTRODUCING...



The exciting new #FIFAWWC 2023 brand identity, incorporating the vibrant local landscapes & rich colours of ...



Beyond Greatness(tm) — a new tournament slogan to unite & inspire people around the ? through the power of the tournament AND ??.



? pic.twitter.com/3KpZFH7cN0 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 28, 2021

ЧМ-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа. Отборочные матчи на турнир начались в сентябре 2021 года. Сборная России на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е.