Представлен логотип и слоган женского ЧМ-2023
ФИФА презентовала новый логотип и слоган женского чемпионата мира по футболу-2023. Турнир пройдет в Австралии и Новой Зеландии.
«За гранью величия» — новый слоган, который направлен на объединение и вдохновение людей по всему миру вокруг женского футбола.
Логотип включает в себя яркие пейзажи и насыщенные цвета двух принимающих стран — Австралии и Новой Зеландии. Также на эмблеме изображены 32 цветных квадрата — в честь расширения числа стран-участниц до 32.
ЧМ-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа. Отборочные матчи на турнир начались в сентябре 2021 года. Сборная России на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/tournaments/womens/womensworldcup/australia-new-zealand2023/media-releases/new-brand-identity-launched-for-fifa-womens-world-cup
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