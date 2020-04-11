Полузащитник юниорской сборной России и «Баварии» рассказала о карантине в Германии

Полузащитник женской юниорской сборной России U-17 и «Баварии» Ирини Гашибаязова рассказала о том, какая обстановка сейчас в Германии в связи с пандемией коронавируса.

«Во всей Германии объявлен карантин, который накладывает большие ограничения на привычный распорядок дня, — цитирует футболистку официальный сайт РФС. — Многие немецкие компании перешли на удаленный режим работы, но мои мама и папа ходят в офис. Я и мои братья сидим дома. Я перешла на онлайн-образование, учителя присылают нам задания по Интернету. Запрета на выход из дома нет, но есть рекомендации — не делать этого без необходимости. Разумеется, никто не воспрещает дойти до магазина или аптеки, а также совершить прогулку с собакой или пробежку. В целом, конечно, наша жизнь очень сильно поменялась из-за коронавируса, в том числе из-за отсутствия футбола.

Команда не тренируется уже четыре недели. Наш тренерский штаб не дает прогнозов. Когда возобновятся наши занятия и тем более игры — пока никто не знает из-за сложной ситуации с коронавирусом. Навряд ли это произойдет очень скоро. Все чемпионаты Германии по футболу сейчас приостановлены, в том числе U17 Bundesliga Sud — лига, в которой я выступаю вместе с «Баварией». До конца турнира нам осталось провести еще шесть матчей. Возобновление Первенства нашей лиги отложено на неопределенный срок».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.