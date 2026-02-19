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Полузащитница «Спартака» Филипович выбыла из-за перелома стопы

Павел Лопатко

Полузащитница «Спартака» Тияна Филипович пропустит старт сезона-2026, сообщили в команде.

У 26-летней сербки был диагностирован перелом стопы. Она получила травму в товарищеском матче с «Динамо». Полузащитница реализовала пенальти и некоторое время продолжала игру, однако позже почувствовала дискомфорт и покинула поле.

В «Спартаке» решают вопрос о необходимости операции и уточняют срок восстановления.

Филипович играет за «Спартак» с 2024 года. В сезоне-2025 ее признали лучшим игроком команды.

Источник: ЖФК «Спартак»
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