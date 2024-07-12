Игрок сборной России Федорова — о матче с КНДР: «Мы были не готовы к таким скоростям»

Полузащитница сборной России Марина Федорова прокомментировала поражение от КНДР (0:3) в товарищеском матче.

— Дают ли матчи с такими командами надежду, что когда-то сборная России вернется к международным матчам?

— Конечно, дают. Если бы участвовали в международных соревнованиях, то такие матчи нам бы давались легче. Мы были чуть не готовы к таким скоростям.

— Насколько тяжело сейчас смотреть чемпионат Европы и понимать, что мы там не можем играть?

— Когда ты профессиональный спортсмен, это всегда очень тяжело. За счет таких соревнований ты растешь и развиваешься.

— Что дает мотивацию развиваться?

— Я думаю, это все временно. Мы все равно работаем, у нас есть соперники. Я думаю, когда нас вернут, мы будем в хорошей форме.

15 июля команды России и КНДР проведут вторую товарищескую встречу, которая также состоится в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.