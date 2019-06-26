"По уровню интриги женский ЧМ легко поспорит с мужским". Лопырева – о турнире во Франции

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме фотографию с генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой. Телеведущая считает, что женский чемпионат мира-2019 можно сравнить по уровню интриги с мужским мировым первенством.

Женский ЧМ-2019 проходит во Франции с 7 июня по 7 июля.

"Знаю, в России далеко не всем интересен женский футбол, но то, что сейчас происходит во Франции на чемпионате мира – просто бомба. Смотрела матчи 1/8 финала и получила массу удовольствия. Страсть, эмоции, яркая развязка, десятки тысяч людей на трибунах – шикарное зрелище. А сколько сенсаций! Япония (финалист двух последних турниров) вылетела, бразильянки 🇧🇷 тоже уже отправились домой. По уровню интриги женский чемпионат легко поспорит с мужским. И, конечно, горжусь работой, которую проделали генеральный секретарь ФИФА госпожа Фатма Самура со своей командой", – написала Лопырева в Инстаграме.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.