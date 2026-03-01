Планы женской сборной России в ОАЭ не поменялись из-за ситуации в регионе

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан заявил, что команда продолжает тренировки и участие в международном турнире в ОАЭ, несмотря на обострение ситуации в регионе.

«Что касается обстановки в ОАЭ, то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того, они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось, добавились только переживания за людей, которые гибнут», — цитирует Красножана пресс-служба Российского футбольного союза.

28 февраля россиянки обыграли сборную Танзании со счётом 4:1 в Шардже. Также в рамках турнира им предстоят встречи с Ганой (3 марта) и Гонконгом (6 марта).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. Сообщалось также об ударах по военным базам США в ряде стран региона. Страны Персидского залива закрывают воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.