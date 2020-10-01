Футболистка Пернилла Хардер признана лучшим нападающим женской Лиги чемпионов-2019/20.

На счету датчанки 9 голов и 2 результативных передачи в 7 матчах турнира. Хардер выступала за «Вольфсбург» в прошлом сезоне, однако получила награду в статусе игрока «Челси», куда перешла минувшим летом.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».