Пернилла Хардер — лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2019/20
19:14
Футболистка Пернилла Хардер признана лучшим нападающим женской Лиги чемпионов-2019/20.
На счету датчанки 9 голов и 2 результативных передачи в 7 матчах турнира. Хардер выступала за «Вольфсбург» в прошлом сезоне, однако получила награду в статусе игрока «Челси», куда перешла минувшим летом.
? The UEFA Women's Forward of the Season!#UEFAawards https://t.co/erEMSo75ft— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».