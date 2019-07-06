Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на женском ЧМ

Бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на чемпионате мира среди женщин. Сегодня на турнире состоится матч за третье место Англия - Швеция, а завтра в финале сыграют США и Голландия.

- Игра вратарей на турнире просто фантастическая. В сознании многих засела мысль, что вратари в женском футболе недостаточно хороши. Но этот турнир показывает полностью противоположное, - цитирует footballopolis.org Цубербюлера, выступившего с лекцией для группы по техническому обучению ФИФА.

В 2006 году Швейцария, ворота которой защищал Цубербюлер, стала первой сборной, не пропустившей на чемпионате мира ни одного мяча в игровое время. Швейцарцы вышли в плей-офф и уступили Украине в серии пенальти. После завершения карьеры в 2011 году, Цубербюлер работал тренером вратарей в сборной Филиппин, а затем - в "Дерби Каунти".