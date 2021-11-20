Овечкин пожелал победы женской футбольной команде «Вашингтон Спирит» в финале NWSL
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал видеообращение к женской футбольной команде «Вашингтон Спирит», которой предстоит сыграть в финале NWSL с «Чикаго».
«Болеем за «Вашингтон Спирит» в финале NWSL сегодня! Еще один большой шаг, принеси Кубок домой», — написано в Twitter-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз».
Финал между «Вашингтон Спирит» и «Чикаго» состоится сегодня, 20 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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