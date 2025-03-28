Определились все полуфиналисты женской Лиги чемпионов

В четверг, 27 марта, состоялись ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Таким образом, определились все полуфиналисты турнира.

«Арсенал», обыгравший в четвертьфинале по сумме двух матчей «Реал» (0:2, 3:0), встретится с «Лионом», который победил «Баварию» (2:0, 4:1), а «Барселона», разгромившая дважды «Вольфсбург» (4:1, 6:1), сыграет против «Челси», который прошел «Манчестер Сити» (0:2, 3:0).

Первые матчи 1/2 финала женской Лиги чемпионов состоятся 19 апреля, а ответные — 26-го. Финал турнира запланирован на 24 мая. Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».