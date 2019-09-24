Определены места проведения футзального Евро-2022 и Евро-2021 и 2022 среди юношей и девушек
21:23
Чемпионат Европы по футзалу-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Впервые в нем примут участие 16 команд вместо 12.
Также определены места проведения чемпионатов Европы среди девушек до 17 лет.
В 2021 году турнир пройдет на Фарерских островах, а в 2022-м — в Боснии и Герцеговине. Обе страны впервые примут международные турниры под эгидой УЕФА.
Чемпионаты Европы среди девушек до 19 лет пройдут в Белоруссии (2021) и Чехии (2022).
Чемпионаты Европы среди юношей до 17 лет состоятся на Кипре (2021) и в Израиле (2022).
Юниорские Евро среди юношей до 19 лет пройдут в Румынии (2021) и Словакии (2022).