Определены места проведения футзального Евро-2022 и Евро-2021 и 2022 среди юношей и девушек

Чемпионат Европы по футзалу-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Впервые в нем примут участие 16 команд вместо 12.

Также определены места проведения чемпионатов Европы среди девушек до 17 лет.

В 2021 году турнир пройдет на Фарерских островах, а в 2022-м — в Боснии и Герцеговине. Обе страны впервые примут международные турниры под эгидой УЕФА.

Чемпионаты Европы среди девушек до 19 лет пройдут в Белоруссии (2021) и Чехии (2022).

Чемпионаты Европы среди юношей до 17 лет состоятся на Кипре (2021) и в Израиле (2022).

Юниорские Евро среди юношей до 19 лет пройдут в Румынии (2021) и Словакии (2022).