Порядина — о поражении от «Спартака»: «Сегодня болельщики болели лучше, чем «Зенит» играл»

Главный тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина после поражения от «Спартака» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России отметила поддержку болельщиков.

«Могу сказать, что сегодня болельщики болели лучше, чем мы играли. Я им очень благодарна за ту сумасшедшую поддержку, которую они оказывают. К сожалению, мы своей игрой, вернее, даже не игрой, а тем, что не победили, не оправдали их ожиданий», — приводит пресс-служба клуба слова Порядиной.

По информации пресс-службы «Зенита», на матче со «Спартаком» было 2025 зрителей.