23 августа 2025, 00:35

Порядина — о поражении от «Спартака»: «Сегодня болельщики болели лучше, чем «Зенит» играл»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина после поражения от «Спартака» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России отметила поддержку болельщиков.

«Могу сказать, что сегодня болельщики болели лучше, чем мы играли. Я им очень благодарна за ту сумасшедшую поддержку, которую они оказывают. К сожалению, мы своей игрой, вернее, даже не игрой, а тем, что не победили, не оправдали их ожиданий», — приводит пресс-служба клуба слова Порядиной.

По информации пресс-службы «Зенита», на матче со «Спартаком» было 2025 зрителей.

Источник: Telegram-канал
  Иванова Кира

    Ольге Порядиной, уроженке г.Воронеж успехов, но не не в ЗПРФ! Поимей питерских на газовые деньги и вали из этих болот в нормальные команды)) Оля, надеюсь ты не дура, и с удовольствием ешь хамон, буженину и прочие мясные изделия, пусть Семак давится травой и морковкой :seedling::carrot:))

    23.08.2025

    «Спартак» разгромил «Зенит» в матче женской суперлиги

    Зенит» победил «Локомотив» в первом матче полуфинала женского Кубка России

