Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 07:33

Нигерия и Канада сыграли вничью. 40-летняя Синклер не забила пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
21 июля. Нигерия — Канада — 0:0. Кристин Синклер после промаха.
Фото Reuters

Сборные Нигерии и Канады не выявили победителя в матче 1-го тура женского чемпионата мира-2023 — 0:0.

На 50-й минуте канадки могли открыть счет, но полузащитница сборной Канады Кристин Синклер, которая стала первой в истории футболисткой, сыгравшей на семи мировых первенствах, не реализовала пенальти.

В концовке встречи нигерийская команда осталась в меньшинстве, так как полузащитница Дебора Аджибола Абиодун получила красную карточку.

Канада и Нигерия набрали по одному очку и занимают 2-е и 3-е места в группе B соответственно.

Кристин Синклер. 40-летняя Синклер стала первой футболисткой, сыгравшей на семи чемпионатах мира
Футбол
0
Читайте также
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
«Известия» увидели работу казачьей бригады «Терек» на артемовском направлении
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Филадельфии
Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума в 15%
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

40-летняя Синклер стала первой футболисткой, сыгравшей на семи чемпионатах мира
Новости
RSS RSS
Все новости