Мошенники похитили около четырех миллионов рублей у футболистки «Локомотива» Стельмаховой

Футболистка женской молодежной команды «Локомотива» София Стельмахова стала жертвой мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По информации источника, неизвестные с Украины похитили 3,7 миллиона рублей у спортсменки. Они позвонили Стельмаховой на мобильный телефон и заявили, что ее деньги находятся под угрозой, убедив для сбережения накоплений внести часть денег на безопасный счет, а вторую часть передать курьеру.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.