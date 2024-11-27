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Сегодня, 16:33

Мошенники похитили около четырех миллионов рублей у футболистки «Локомотива» Стельмаховой

Алина Савинова
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Футболистка женской молодежной команды «Локомотива» София Стельмахова стала жертвой мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По информации источника, неизвестные с Украины похитили 3,7 миллиона рублей у спортсменки. Они позвонили Стельмаховой на мобильный телефон и заявили, что ее деньги находятся под угрозой, убедив для сбережения накоплений внести часть денег на безопасный счет, а вторую часть передать курьеру.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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