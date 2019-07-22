"Мне казалось, я в тюрьме". Экс-футболистка "Ювентуса" возмущена, что ей запрещали говорить об обвинениях Роналду

Бывшая футболистка женской команды "Ювентуса" Петронелла Экрот рассказала, что в туринском клубе к ней относились неуважительно. В частности шведку, перешедшую летом в "Юргорден", возмущало, что им было запрещено говорить о деле об изнасиловании, в котором обвиняют футболиста мужской команды "Юве" Криштиану Роналду. Американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе.

- Мое видение того, как обращаться с людьми, отличается от них, - цитирует Football Italia Экрот. - Не думаю, что к иностранным футболисткам относились так же, как к итальянкам. Меня, например, спрашивали, снималась ли я в Candid Camera (популярное телешоу со скрытой камерой). Тогда я привыкла к этому.

Я понимаю, что есть разные способы управления, но некоторые не очень приличные. Нам было полностью запрещено говорить о деле Роналду. Мы молчали и не могли упоминать это. Я держала все в себе, потому что понимала, что мое мнение не учитывается. Мне казалось, я нахожусь в тюрьме.