Меган Рапино: "США были основаны на идеалах, но также и на рабстве"

Полузащитник женской сборной США Меган Рапино в день независимости своей страны высказала свою точку зрения по поводу идеалов, на которых основаны США. Футболистка призналась, что несмотря ни на что гордится своей страной.

– Считаю себя абсолютной американкой, – цитирует ESPN Рапино. – Если хотим поговорить об идеалах, которые отстаиваем, о всех песнях, гимне и о том, на чем основаны наши взгляды, то я определенно американка. Может быть, критики и не согласны со мной и тем, что я делаю, но это можно обсудить. Я знаю, что я не идеальна. Я отстаиваю честность, правду и желание говорить. Если честно, США – великая страна, и мне очень повезло, что живу в этой стране. Никогда не смогу сделать это в других местах. Но это также не значит, что мы не можем стать лучше. Это не значит, что мы не должны стремиться быть лучше. Думаю, что эта страна была основана на множестве великих идеалов, но также и на рабстве. Нам просто нужно быть по-настоящему честными в этом и быть откровенными в разговорах об этом, чтобы могли с этим смириться.

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