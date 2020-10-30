Меган Рапино: «Криштиану Роналду и Месси с их популярностью могут сделать намного больше в борьбе с расизмом»

Футболистка сборной США Меган Рапино поделилась мнением о том, как в спорте ведут борьбу с расизмом.

— Криштиану Роналду и Месси могли бы сделать гораздо больше в борьбе с расизмом, пользуясь своим огромным уровнем популярности, — приводит L'Equipe слова Рапино. — Я говорю не о том, что нужно носить майку с надписью Black Lives Matter, а о чем-то большем. Надеюсь, что молодое поколение футболистов, понимает, какое влияние может оказывать на общество. Тот же Кильян Мбаппе, надеюсь, осознает, насколько значительными могут быть его слова. Он пришел в этот мир с безумным талантом, благодаря которому может вести комфортную жизнь. Возможно, он сам у себя спрашивает, как все сбалансировать, как вдохновить молодежь.

Надеюсь, он понимает, что может изменить мир, что это не просто пустая идея. Иногда ты решаешь, что хочешь поменять мир, а иногда такая задача просто сваливается на твои плечи. Если хочешь быть королем — будь самым лучшим королем.

Воля высказываний Льюиса Хэмилтона из «Формулы-1» просто поражает, нельзя не отметить и Леброна Джеймса. Они — центр колоссальной экономической силы. Наоми Осака, которая во время US Open носила маски с именами убитых полицейскими темнокожих, таких, как Бреонна Тэйлор и Джордж Флойд, позволила себе это сделать в мире тенниса, который настолько белый! Эти спортсмены вдохновляют меня. Между нами как будто невидимая нить. Мы не должны стесняться.