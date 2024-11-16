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Медведев — о чемпионстве женского «Зенита»: «Победы не приедаются. Надо ненавидеть проигрывать»

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» победу женского «Зенита» в российской Суперлиге.

В решающем матче сезона-2024 петербурженки одолели ЦСКА на своем поле (1:0) и стали обладателями золотых медалей чемпионата России в 3-й раз подряд. За весь сезон «Зенит» не потерпел ни одного поражения.

— Если кто-то считает, что победы приедаются, — это абсолютно не так. И не важно, сколько сезонов игрок провел в команде. Настоящий футболист любит выигрывать, но надо еще ненавидеть проигрывать. Если ты ненавидишь проигрывать — это предпосылка, чтобы стать чемпионом.

Очень непростой сезон: конкуренция с ЦСКА, на пятки стали наступать еще и «Локомотив», и «Спартак» в этом году в первый раз завоевал медали...

Женский футбол развивается, девчонки приходят в секции. Если мы будем сравнивать с европейскими чемпионатами, у них есть чему поучиться. Но смотрите, какие игроки у нас — та же Ана Диаш играет на высочайшем уровне в американской женской лиге. А женский футбол в США очень сильный и популярный. Я уверен, что мы идем по правильному пути. В команде очень большая конкуренция, игроки растут. Много молодежи у нас, молодых девчонок совсем. И наша молодежная команда выиграла бронзовые медали. Мы успокаиваться не будем, будем работать дальше.

— На ваш взгляд, нынешний вектор развития женского «Зенита» способен прийти к повторению успехов мужской команды, чтобы догнать их по количеству титулов и стать доминирующей командой российского женского футбола?

— Сначала девушки хотят получить первую звезду на своей футболке. Для этого осталось выиграть еще два раза, так что полпути прошли. Осталось еще два чемпионата. В следующем сезоне будет стоять такая же задача, — сказал Медведев «СЭ».

Женский «Зенит» был основан в 2020 году.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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