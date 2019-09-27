Матч женских сборных Косово и России перенесен по соображениям безопасности

УЕФА сообщил РФС о переносе матча отборочного турнира чемпионата Европы между женскими сборными Косово и России, запланированного на 4 октября в Приштине. Об этом сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Сообщается, что такое решение было принято по соображениям безопасности. Дата и место проведения встречи будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.

Сборная России наряду с Голландией лидирует в группе А с шестью очками. У Косово три очка и четвертое место.