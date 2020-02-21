«Мальчики упрямые, но слушаются меня». РФС изменил регламент для 11-летней Арины

11-летняя Арина Акатьева дошла до финального этапа первенства России, забив 21 гол с капитанской повязкой, информирует пресс-служба женской сборной России.

Как отмечается, сделала она это в одной команде с мальчиками и в матчах против других мальчишек.

При этом Арину не хотели допускать до решающих игр, так как девочкам не положено. Но РФС и АМФР внесли изменения в регламент.