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Максим Зиновьев покинул пост главного тренера женского ЦСКА

12:45

Максим Зиновьев ушел с поста главного тренера женского ЦСКА, сообщает официальный сайт красно-синих.

«Это тяжелое решение. Максим Юрьевич Зиновьев очень много сделал для становления и развития нашего клуба, но по результатам последних матчей он принял решение оставить занимаемый пост», — приводит пресс-служба армейцев слова президента клуба, Елены Петуниной.

Зиновьев работал в ЦСКА в 2016 году, а также в период с 2017 по 2021 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны. Исполняющим обязаности главного тренера команды будет Игорь Гусев.

После 11 туров женского чемпионата России-2021 ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице с 22 очками. В последних пяти матчах первенства команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. 18 июня ЦСКА уступил «Рубину» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России.

Дополнительная информация:

https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/maksim-zinovev-pokinul-post-glavnogo-trenera-zhfk-cska/

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Иван Торопцев все материалы автора
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