Женский «Спартак» взял бронзу в дебютном сезоне в Суперлиге

Футболистки «Спартака» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 26-го тура женской Суперлиги — 0:0. Встреча прошла на «Сапсан Арене».

Обе команды набрали по 50 очков за сезон, однако «Спартак» обошел «Локомотив» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей и финишировал на третьей строчке в чемпионате России.

Красно-белые завоевали бронзу в дебютном сезоне в Суперлиге. «Локомотив» входил в тройку сильнейших в пяти последних розыгрышах.

Суперлига

26-й тур

«Локомотив» — «Спартак» — 0:0

16 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».