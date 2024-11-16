Женский «Спартак» взял бронзу в дебютном сезоне в Суперлиге
Футболистки «Спартака» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 26-го тура женской Суперлиги — 0:0. Встреча прошла на «Сапсан Арене».
Обе команды набрали по 50 очков за сезон, однако «Спартак» обошел «Локомотив» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей и финишировал на третьей строчке в чемпионате России.
Красно-белые завоевали бронзу в дебютном сезоне в Суперлиге. «Локомотив» входил в тройку сильнейших в пяти последних розыгрышах.
Суперлига
26-й тур
«Локомотив» — «Спартак» — 0:0
16 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
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