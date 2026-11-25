«Локомотив» объявил об уходе Фоминой с поста главного тренера женской команды

«Локомотив» объявил об уходе Елены Фоминой с поста главного тренера женской команды.

Фомина возглавляла «железнодорожниц» с момента основания команды в феврале 2018 года. Под ее руководством «Локо» стал чемпионом России (2021), трехкратным обладателем кубка (2020, 2021, 2024) и дважды — Суперкубка страны (2021, 2022), а также дебютировал в женской Лиге чемпионов УЕФА.

«Локомотив» — единственный женский футбольный клуб России, бравший все три национальных трофея в течение одного года. По итогам сезона-2026 в женской Суперлиге московская команда финишировала четвертой.

«ФК «Локомотив» благодарит Елену Фомину за профессиональную деятельность и личный вклад в обеспечение работы основной женской футбольной команды клуба, успешное внедрение в основной состав игроков «молодёжки», утверждение «Локо» в качестве базового клуба национальной сборной России. Желаем Елене Александровне больших успехов в дальнейшей трудовой деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы женского «Локомотива».

Также в клубе сообщили, что сделали Фоминой предложение занять должность советника генерального директора по всей вертикали развития женского футбола в «Локомотиве».

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.