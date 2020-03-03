Ксения Коваленко не сыграет с Косово в отборе Евро из-за травмы колена

Полузащитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко не сыграет в отборочном матче чемпионата Европы с Косово.

Девушка получила травму колена. Ранее она восстановилась после повреждения позвоночника.

Главный тренер сборной России Елена Фомина отметила, что Коваленко сделает все для скорейшего выздоровления.

— Очень жаль по-человечески, она только недавно оправилась от травмы позвоночника. Но, зная ее характер, не сомневаюсь, что Ксения сделает все возможное для скорейшего восстановления, — отметила Фомина.