Ксения Коваленко из сборной России играется с мячом на костылях и в гипсе. Видео

@kovalenko_ksenia11 только выписалась из больницы и сразу за мяч. Ксюша, ногу береги! ? В @teamrussia_women и не такой #stayathomechallenge увидишь.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 25 Мар 2020 в 12:32 PDT