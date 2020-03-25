Ксения Коваленко из сборной России играется с мячом на костылях и в гипсе. Видео
22:37
Полузащитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко, получившая серьезную травму колена, попробовала поиграть больной ногой с мячом. Девушка сделал это на костылях под веселые комментарии.
Напомним, что до травмы колена Коваленко восстановилась после повреждения позвоночника.
— Только выписалась из больницы и сразу за мяч. Ксюша, ногу береги! В женской сборной России и не такое увидишь..., — говорится в сообщении к видео.