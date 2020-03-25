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Ксения Коваленко из сборной России играется с мячом на костылях и в гипсе. Видео

22:37
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
Ксения Коваленко. Фото instagram.com

Полузащитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко, получившая серьезную травму колена, попробовала поиграть больной ногой с мячом. Девушка сделал это на костылях под веселые комментарии.

Напомним, что до травмы колена Коваленко восстановилась после повреждения позвоночника.

— Только выписалась из больницы и сразу за мяч. Ксюша, ногу береги! В женской сборной России и не такое увидишь..., — говорится в сообщении к видео.

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