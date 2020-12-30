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Красножан возглавил женскую сборную России

20:25
Юрий Красножан. Фото РФС
Юрий Красножан. Фото РФС
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Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России, сообщает официальный сайт РФС. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года.

Красножан сменил Елену Фомину, работавшему с женской национальной командой с 2015 года.

Под руководством Фоминой женская сборная вышла в стыковые матчи ЧМ-2022. Ранее в прессе появилась информация, что ее уход связан с запретом РФС совмещать посты — Фомина также возглавляет «Локомотив».

Красножан возглавлял нальчикский «Спартак», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Терек» и «Химки». Кроме того, он был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212956

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