Красножан возглавил женскую сборную России

Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России, сообщает официальный сайт РФС. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года.

Красножан сменил Елену Фомину, работавшему с женской национальной командой с 2015 года.

Под руководством Фоминой женская сборная вышла в стыковые матчи ЧМ-2022. Ранее в прессе появилась информация, что ее уход связан с запретом РФС совмещать посты — Фомина также возглавляет «Локомотив».

Красножан возглавлял нальчикский «Спартак», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Терек» и «Химки». Кроме того, он был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.