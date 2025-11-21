Футбол
Сегодня, 14:55

Красножан считает женскую сборную КНДР одним из сильнейших соперников

Анастасия Пилипенко

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан считает команду КНДР одним из топовых соперников.

«КНДР — один из топовых соперников, входящих в десятку лучших сборных мира, — цитирует специалиста ТАСС. — Команда со своим стилем, обучена, организованна и дисциплинированна, с полнейшей самоотдачей, эффективно проводит как быстрые, так и позиционные атаки. Стабильный состав, полностью из молодых игроков. Поединки с соперниками такого уровня являются важным тестом и способствуют развитию наших игроков и команды».

Женская сборная России с 22 ноября по 2 декабря будет тренироваться в Пхеньяне. В рамках сбора 27 и 30 ноября россиянки сыграют с командой КНДР. Оба матча начнутся в 10:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
