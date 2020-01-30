Косово и Россия сыграют в Германии

Женская сборная России проведет матч отборочного турнира Евро-2021 против Косово на нейтральном поле, сообщает официальный сайт РФС. Игра пройдет 6 марта 2020 года в немецком Висбадене на стадионе «БРИТА-Арена».

Изначально игра была намечена на 4 октября 2019 года в Приштине, но была перенесена по соображениям безопасности.

Сборная России после трех игр занимает третье место в отборочной группе A. На ее счету два победы и 1 поражение. Победители групп напрямую выходят на Евро-2021, а занимающие вторые места сыграют в раунде плей-офф.