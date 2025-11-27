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27 ноября 2025, 13:55

Женская сборная России проиграла КНДР в товарищеском матче

Павел Лопатко

Женская сборная России проиграла команде КНДР в товарищеском матче — 2:5. Игра прошла на стадионе «Ким Ир Сен» в Пхеньяне.

В составе сборной России отличились Медея Жаркова (на 8-й минуте) и Анна Кожникова (на 50-й).

Российская команда проводит сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. 30 ноября она вновь сыграет со сборной КНДР, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Россия находится на 28-м месте.

В июле 2024 года россиянки и кореянки дважды играли в Москве — оба товарищеских матча со счетом 3:0 выиграла сборная КНДР.

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