Женская сборная России проиграла КНДР в товарищеском матче

Женская сборная России проиграла команде КНДР в товарищеском матче — 2:5. Игра прошла на стадионе «Ким Ир Сен» в Пхеньяне.

В составе сборной России отличились Медея Жаркова (на 8-й минуте) и Анна Кожникова (на 50-й).

Российская команда проводит сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. 30 ноября она вновь сыграет со сборной КНДР, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Россия находится на 28-м месте.

В июле 2024 года россиянки и кореянки дважды играли в Москве — оба товарищеских матча со счетом 3:0 выиграла сборная КНДР.