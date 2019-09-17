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Кейси Стоуни — о женском футболе: «Если ты талантлива, но не красавица, тебе приходится сложно»

16:57
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Главный тренер женского «Манчестер Юнайтед» Кейси Стоуни призналась, что расстроена тем, как рекламные контракты распределяются в женском футболе.

— Я чрезвычайно расстроена тем, что спортсменки получают коммерческие и рекламные предложения только на основе внешности, — заявила Стоуни в интервью Daily Mail. — Я часто вижу, как девушки-футболистки получают крупные контракты, едва коснувшись мяча, только потому что они красивые.

У других же есть более 100 матчей за национальную сборную, множество регалий, но порой они остаются за бортом только из-за менее эффектной внешности. Если ты талантлива, но не красавица, тебе приходится сложно. Этого почему-то не происходит в мужском футболе, где рекламные контракты получают действительно сильнейшие. Я бы хотела, чтобы такой подход пришел и в женский футбол.

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