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Сегодня, 10:33

Капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Барбра Банда.
Фото из личных соцсетей

Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда не допущена до участия в женском чемпионате Африки по футболу (CAF) по из-за аномальных анализов крови.

По информации африканских журналистов, анализы крови Банды выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона.

«По поводу отсутствия Барбры Банды на турнире, я не могу назвать вам настоящие причины. Лучше спросите у CAF», — приводит слова тренера сборной Замбии Брюса Мвапе Mundo Deportivo.

Отмечается, что болельщики сборной Замбии недовольны отсутствием четкого ответа со стороны национальной команды по поводу исключения футболистки. Они обвиняют Федерацию женского футбола Замбии в бездействии.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20220704/1001831568/polemica-exclusion-crack-zambia-copa-africa.html
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