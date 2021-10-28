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«Канзас-Сити» построит первый в США стадион для женского футбола

10:55
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Команда Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) «Канзас-Сити» на своем официальном сайте объявила о планах по постройке стадиона.

Стадион «Канзас-Сити» станет первым в США, построенным специально для женского футбола.

Строительство арены, которая будет вмещать 11 тысяч зрителей, начнется в 2022 году и обойдется американскому клубу в 70 миллионов долларов.

Стадион будет сдан в экспулатацию к 2024 году.

Дополнительная информация:

https://www.kcwoso.com/news/kansas-city-nwsl-and-port-kc-finalize-plans-for-first-nwsl-p

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