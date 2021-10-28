«Канзас-Сити» построит первый в США стадион для женского футбола

Команда Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) «Канзас-Сити» на своем официальном сайте объявила о планах по постройке стадиона.

Стадион «Канзас-Сити» станет первым в США, построенным специально для женского футбола.

Строительство арены, которая будет вмещать 11 тысяч зрителей, начнется в 2022 году и обойдется американскому клубу в 70 миллионов долларов.

Стадион будет сдан в экспулатацию к 2024 году.