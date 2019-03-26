Источник: РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе, тренер и его отец уже уволены

Российский футбольный союз (РФС) проведет собственное расследование информации о домогательствах к игрокам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что футболистки СКА УОР из Звенигорода пожаловались на домогательства. По их словам, двое руководителей фарм-клуба ЦСКА годами приставали к воспитанницам. Они сообщили об этом после того, как один из тренеров прислал в мессенджер интимное фото.

В домогательствах обвинили замдиректора СКА УОР Станислава Адылова и его сына – тренера Михаила Адылова. Как уверяют футболистки Виктория и Анна (имена изменены), Адылов-старший предлагал им интимную близость.

"Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах", - цитирует РБК пресс-службу РФС.

- Информация о возможных неправомерных действиях в отношении студенток Училища олимпийского резерва в соответствии с законом была направлена в правоохранительные органы, – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – По итогам проверки будет дана оценка достоверности информации. Тренер, о котором идет речь, в Училище олимпийского резерва не работает.

В то же время во вторник стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах. Также уволен его отец, замдиректора по спорту Станислав Адылов, сообщает "КП".