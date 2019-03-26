Источник: РФС проверит информацию о домогательствах тренера женского фарм-клуба ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) проведет собственное расследование информации о домогательствах к игрокам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что футболистки СКА УОР из Звенигорода пожаловались на домогательства. По их словам, двое руководителей фарм-клуба ЦСКА годами приставали к воспитанницам. Они сообщили об этом после того, как один из тренеров прислал в мессенджер интимное фото.

В домогательствах обвинили замдиректора СКА УОР Станислава Адылова и его сына – тренера Михаила Адылова. Как уверяют футболистки Виктория и Анна (имена изменены), Адылов-старший предлагал им интимную близость.

- Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах, - цитирует РБК пресс-службу РФС.

- Информация о возможных неправомерных действиях в отношении студенток Училища олимпийского резерва в соответствии с законом была направлена в правоохранительные органы. По итогам проверки будет дана оценка достоверности информации, – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – Тренер, о котором идет речь, в Училище олимпийского резерва не работает.