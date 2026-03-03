Иранские футболистки не стали петь гимн страны перед матчем на Кубке Азии

Женская сборная Ирана по футболу не стала исполнять национальный гимн перед матчем с Южной Кореей в Кубке Азии.

Турнир проходит в Австралии с 1 по 25 марта. В своем первом матче иранские футболистки уступили кореянкам со счетом 0:3. Когда камеры показали сборную Ирана во время церемонии исполнения гимна перед стартовым свистком, игроки и тренер слушали мелодию молча.

После игры главный тренер команды Ирана Марзие Джафари и футболистки отказались отвечать на вопросы о политической ситуации.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Иранцы в ответ нанесли удары по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах.

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