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Защитница «Динамо» Божич: «Все игроки, приезжающие в Россию, остаются довольными»

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Защитница «Динамо» Хелена Божич рассказала о жизни в России.

«Жизнь в России и в Москве прекрасна. Здесь много вариантов досуга, мне легко общаться с местными, нравится ходить в театр. Все футболисты, приезжающие в Россию, остаются довольными посещением вашей страны. Как я провожу свободное время? Между тренировками мне нравится ходить в парк рядом с моим домом», — приводит слова Божич Metaratings.ru.

Божич перешла в «Динамо» в начале прошлого года. В составе бело-голубых черногорка провела 41 матч и забила четыре мяча.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
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