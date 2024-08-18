Защитница «Динамо» Божич: «Все игроки, приезжающие в Россию, остаются довольными»

Защитница «Динамо» Хелена Божич рассказала о жизни в России.

«Жизнь в России и в Москве прекрасна. Здесь много вариантов досуга, мне легко общаться с местными, нравится ходить в театр. Все футболисты, приезжающие в Россию, остаются довольными посещением вашей страны. Как я провожу свободное время? Между тренировками мне нравится ходить в парк рядом с моим домом», — приводит слова Божич Metaratings.ru.

Божич перешла в «Динамо» в начале прошлого года. В составе бело-голубых черногорка провела 41 матч и забила четыре мяча.