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Женский футбол

7 октября, 20:51

Вратарь женского «Зенита» Гриченко о чемпионстве: «Будем радоваться, когда повесят на шею медали»

Вратарь женского «Зенита» Гриченко рассказала, как одноклубницы реагируют на лидерство в чемпионате России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Юлия Гриченко рассказала о том, как одноклубницы реагируют на уверенное лидерство в чемпионате России.

«Мы с девчонками стараемся не думать об этом отрыве, а ставим себе задачи добиваться максимального результата от игры к игре. Всегда выходим на поле с мыслью о том, что надо обязательно взять три очка. Впереди еще будет три встречи, надо показывать максимальный результат. Поэтому пока медалей у нас нет, а когда повесят на шею их — вот тогда и будем радоваться», — приводит слова Гриченко Metaratings.ru.

За три тура до конца женского чемпионата России по футболу «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на восемь очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-zhenskogo-zenita-grichenko-o-chempionstve-budem-radovatsya-kogda-povesyat-na-sheyu-medali-1378798/
ФК Зенит
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