Глушаков заявил, что смотрит все матчи своей жены-футболистки Коваленко
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своими ожиданиями от женского Суперкубка-20222 по футболу «Локомотив» — ЦСКА. Матч проходит в СК «Лужники» в Москве.
За красно-синих выступает супруга Глушакова — футболистка Ксения Коваленко.
— Какие эмоции перед финалом?
— Предстоит хороший матч. Хотелось бы, чтобы жена приехала домой с Суперкубоком.
— Часто смотрите женский футбол?
— Когда она играет, конечно. Смотрю ли все матчи ее? Ну да.
— Как подготовка к сезону?
— Все хорошо, потихоньку, — сказал Глушаков.
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