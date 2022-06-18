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Сегодня, 14:19

Глушаков заявил, что смотрит все матчи своей жены-футболистки Коваленко

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков и Ксения Коваленко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своими ожиданиями от женского Суперкубка-20222 по футболу «Локомотив» — ЦСКА. Матч проходит в СК «Лужники» в Москве.

За красно-синих выступает супруга Глушакова — футболистка Ксения Коваленко.

— Какие эмоции перед финалом?

— Предстоит хороший матч. Хотелось бы, чтобы жена приехала домой с Суперкубоком.

— Часто смотрите женский футбол?

— Когда она играет, конечно. Смотрю ли все матчи ее? Ну да.

— Как подготовка к сезону?

— Все хорошо, потихоньку, — сказал Глушаков.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Ксения Коваленко
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