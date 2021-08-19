Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил жену Ксению Коваленко с возвращением на поле.

Футболистка ЦСКА вышла в стартовом составе на матч женской Лиги чемпионов против «Суонси» (4:1). Она отыграла 73 минуты, а затем была заменена на Анастасию Поздееву.

«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!» — написал Глушаков в Instagram.

Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила.