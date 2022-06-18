Глушаков: «ЦСКА желаю только удачи, чтобы жена приехала с кубком»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова главного тренера женской команды ЦСКА Александра Григоряна о наставнике женского «Локомотива» перед матчем Суперкубка России

— Разозлили ли слова Григоряна перед матчем, когда он сказал, что к Фоминой уважительно относится как к игроку, но что она творила в «Локомотиве» — собрала всех лучших девчонок. Это что-то в стиле ММА?

— Не знаю, к чему сказали, все может быть. Там есть перемены по составу. Александр Витальевич хочет что-то нахимичить, в дебри завести тренера «Локомотива» и выиграть. ЦСКА желаю только удачи, чтобы жена приехала с кубком.

Матч проходит в СК «Лужники» в Москве. За красно-синих выступает супруга Глушакова — футболистка Ксения Коваленко.