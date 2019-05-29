Гетеборг примет финал женской Лиги чемпионов в 2021 году

В 2021 году финал женской Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Гамла Уллеви" в Гетеборге (Швеция), сообщает официальный сайт УЕФА.

Решение провести финал в Швеции принял Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании в Баку. С 2010 года финал женской Лиги чемпионов состоит из одного матча, а в 2019-м его стали проводить отдельно от финала мужской Лиги чемпионов.

Швеция впервые примет финал женской Лиги чемпионов. Финалы женского Кубка УЕФА, которые игрались в формате спаренных матчей, здесь проводились пять раз.