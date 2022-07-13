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Женская сборная Германии прервала беспроигрышную серию сборной Испании. Испанки не проигрывали 24 матча

Германия прервала беспроигрышную серию сборной Испании и вышла в плей-офф женского Евро-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Женская сборная Германии переиграла Испанию (2:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы. В составе немецкой команды голы забили Клара Бюль и Александра Попп.

Для испанок это поражение стало первым с августа 2019 года. Беспроигрышная серия насчитывала 24 встречи.

Победа позволила сборной Германии досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

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