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Сегодня, 11:48

Генсек РФС Митрофанов о победе женской сборной до 17 лет на турнире SAFF: «Мы готовы к развитию»

Руслан Минаев
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на победу женской сборной России до 17 лет на турнире SAFF Championship 2023, который проходил в Бангладеше.

«Любая победа — это всегда хорошо. Важно, что это международное соревнование, и мы постепенно начинаем участвовать в турнирах с флагом и гимном. Показываем ФИФА, УЕФА и другим международным федерациям, что мы абсолютно открыты, сильны с точки зрения футбола и готовы к развитию», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Команда Елены Медведь одержала в турнире 4 победы в 4 встречах, обыграв сборные Бангладеша (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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Алаев прокомментировал победу женской сборной до 17 лет на турнире SAFF
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