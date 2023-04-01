Генсек РФС Митрофанов о победе женской сборной до 17 лет на турнире SAFF: «Мы готовы к развитию»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на победу женской сборной России до 17 лет на турнире SAFF Championship 2023, который проходил в Бангладеше.

«Любая победа — это всегда хорошо. Важно, что это международное соревнование, и мы постепенно начинаем участвовать в турнирах с флагом и гимном. Показываем ФИФА, УЕФА и другим международным федерациям, что мы абсолютно открыты, сильны с точки зрения футбола и готовы к развитию», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Команда Елены Медведь одержала в турнире 4 победы в 4 встречах, обыграв сборные Бангладеша (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).