Футболистку «Зенита» обокрали на 1,6 миллиона рублей

Квартиру футболистки женской команды «Зенита» Людмилы Шадриной обокрали, сообщает «Фонтанка».

По информации источника, из квартиры в Ленинградской области, которую снимает Шадрина, пропали часы Hublot за 1 миллион рублей, Casio G-Shock за 75 тысяч рублей, DKNY за 15 тысяч, Tissot за 20 тысяч, ещё несколько аксессуаров, но уже за 200, 120 и 164 тысячи рублей. Кроме того, исчезли золотые украшения спортсменки. Общий материальный ущерб превысил 1 680 000 рублей. С заявлением в полицию обратился владелец квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Шадрина выиграла чемпионат России-2019 в составе ЦСКА, зимой 2020 года 27-летняя россиянка перешла в «Зенит».