Футболистки сборной Англии за победу на Евро получили ежедневную зарплату Роналду

Футболистки сборной Англии получили за победу на чемпионате Европы-2022 сумму, которая равно ежедневной зарплате форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает Daily Star, каждая девушка получила по 55 000 фунтов стерлингов (65,5 тысяч евро) в качестве бонуса. Утверждается, что столько же зарабатывает Роналду за один день. В неделю португалец получает примерно 460 тысяч евро (385 тысяч фунтов).

Отмечается, что эти цифры также резко контрастируют с тем, что получила бы мужская сборная Англии, если бы выиграла Евро-2020. Главному тренеру команду Гарету Саутгейту было гарантировано 300 000 фунтов стерлингов (357 тысяч евро) только за выход в финал.

В финале Евро-2022 женская сборная Англии победила команду Германии со счетом 2:1. Команда впервые в своей истории выиграла женский Евро. Ранее англичанки дважды уступали в финале.