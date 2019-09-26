Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго Сити» и завершили выступление в Лиге чемпионов

«Чертаново» в гостях проиграл шотландскому «Глазго Сити» со счетом 1:4 в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов. Первый матч также завершился победой «Глазго Сити» — 1:0.

Таким образом, российский клуб закончил выступление в турнире.

Ранее из Лиги чемпионов вылетел еще одна российская команда, «Рязань-ВДВ», проигравшая по сумме двух матчей самому титулованному клубу в истории турнира, французскому «Лиону» (0:9, 0:7).