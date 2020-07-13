Футболистки чемпионата Белоруссии просят проверить пол одного из игроков женской команды

Футболистки чемпионата Белоруссии обратились с открытым письмом к главе Ассоциации белорусских футбольных федераций Владимиру Базанову, сообщает tut.by. Они просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

В письме за подписью 18 футболисток сомневаются в гендерной принадлежности Симпоре и ее «допинговой чистоте».

«Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока из Буркина-Фасо Симпоре Салиматы.

Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ", — говорится в заявлении.

В пресс-службе «Динамо-БГУФК» опровергли обвинения, назвав их «вбросами» и «абсурдом».