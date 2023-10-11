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Сегодня, 22:08

Футболистке Леманн предложили крупную сумму за ночь со знаменитостью

Виктория Кравченко
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Алиша Леманн.
Фото Global Look Press

Футболистка из Швейцарии Алиша Леманн в эфире YouTube-канала исполнительницы Ширин Дэвид рассказала, что получила в соцсетях непристойное предложение от звезды мирового уровня. Она призналась, что не хочет раскрывать имя того, кто ей написал

«Мне пришло сообщение на телефон, на которое я не ответила, но затем тот же человек отправил сообщение моему телохранителю с текстом: «Я заплачу Алише 100 евро, чтобы она провела со мной ночь».

Он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила. И всего 100 тысяч?" — рассказала девушка.

24-летняя Леманн играет в «Астон Вилле» и выступает за сборную Швейцарии. Ранее она играла за команды «Янг Бойз», «Вест Хэм» и «Эвертон».

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Футболистке Леманн предложили крупную сумму за ночь со знаменитостью
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