Футболистка сборной США считает неуважением к женщинам проведение финалов женского ЧМ, Кубка Америки и Кубка КОНКАКАФ в один день

Футболистка сборной США Меган Рапино назвала неуважением к женщинам решение ФИФА провести три финала международных турниров в один день. Сегодня состоится финальный матч женского чемпионата мира США - Голландия, позднее в финале Кубка Америки сыграют Бразилия и Перу, а ночью (в России уже наступит 8 июля) Мексика и США сразятся в решающем матче Золотого Кубка КОНКАКАФ.

- Это ужасно для всех. Плохая идея ставить все на один день, - сказала на пресс-конференции Рапино. - Сегодня еще два финала, но у нас финал чемпионата мира, и в такой день все остальное должно быть отменено.

Не думаю, что мы чувствуем со стороны ФИФА такой же уровень уважения, который они проявляют к мужчинам.